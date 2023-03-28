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"Актуальный репортаж": нейросети создали ведущую прогноза погоды

"Актуальный репортаж": нейросети создали ведущую прогноза погоды

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Более 40% крупных российских организаций используют возможности искусственного интеллекта. Как говорят эксперты, в ближайшие годы нейросети станут еще умнее и вполне смогут заменить людей.

Например, ведущая, созданная нейросетями, начала вести прогноз погоды на одном из каналов Ставрополя. Ее назвали Снежаной Тумановой.

Пора ли беспокоиться? Что еще под силу компьютерному разуму? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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