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16 января 2016, 09:13

Связь

Роуминг на мобильную связь между российскими регионами могут отменить

Роуминг на мобильную связь между российскими регионами могут отменить

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Роуминг на мобильную связь между российскими регионами могут отменить, передает телеканал "Москва 24" со ссылкой на Минкомсвязи.

На это потребуется несколько лет. Как отметили в ведомстве, немедленная отмена может привести к росту цен на связь, поэтому стоит дождаться реформы всего межоператорского взаимодействия и технических доработок сети. Тогда отмена роуминга произойдет естественным образом.

Отметим, что в России сегодня один из самых низких в мире уровней тарифов на мобильную связь и на мобильный интернет.
связь новости отмена роуминга Светлана Милорадова
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