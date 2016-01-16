Роуминг на мобильную связь между российскими регионами могут отменить, передает телеканал "Москва 24" со ссылкой на Минкомсвязи.

На это потребуется несколько лет. Как отметили в ведомстве, немедленная отмена может привести к росту цен на связь, поэтому стоит дождаться реформы всего межоператорского взаимодействия и технических доработок сети. Тогда отмена роуминга произойдет естественным образом.

Отметим, что в России сегодня один из самых низких в мире уровней тарифов на мобильную связь и на мобильный интернет.