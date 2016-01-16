16 января 2016, 09:13Связь
Роуминг на мобильную связь между российскими регионами могут отменить
Роуминг на мобильную связь между российскими регионами могут отменить, передает телеканал "Москва 24" со ссылкой на Минкомсвязи.
На это потребуется несколько лет. Как отметили в ведомстве, немедленная отмена может привести к росту цен на связь, поэтому стоит дождаться реформы всего межоператорского взаимодействия и технических доработок сети. Тогда отмена роуминга произойдет естественным образом.
Отметим, что в России сегодня один из самых низких в мире уровней тарифов на мобильную связь и на мобильный интернет.