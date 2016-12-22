Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
22 декабря 2016, 13:10

Происшествия

Суд огласит приговор Варваре Карауловой 22 декабря

Московский окружной военный суд должен огласить приговор бывшей студентке МГУ Варваре Карауловой 22 декабря, передает телеканал "Москва 24". Девушку обвиняют в попытке примкнуть к запрещенной в России террористической группировке "Исламское государство".

Накануне Караулова выступила с последним словом. Она сообщила, что не имела намерения воевать в Сирии. Девушка попросила прощения за свой поступок и поблагодарила российские спецслужбы за то, что вернули ее домой.

Ранее адвокаты заявляли, что в действиях их подзащитной нет состава преступления. Якобы она ехала в Сирию для того, чтобы соединиться со своим возлюбленным. Однако прокуратура романтическую версию отвергает. Следствие считает, что вина Карауловой полностью доказана. Ей попросили назначить наказание в виде пяти лет колонии общего режима и штрафа в 150 тысяч рублей.

Девушка пропала 27 мая. Она отправилась в Турцию, намереваясь тайно пересечь границу с Сирией. Домой ее вернули 12 июня.
Сюжет: Дело Варвары Карауловой
суды Елена Силуянова новости приговоры Варвара Караулова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика