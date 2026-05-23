Хоккеист Владислав Третьяк наградил победителей турнира по конному спорту в "Измайлово"

Депутат Государственной Думы РФ, президент Федерации хоккея России, трехкратный олимпийский чемпион, десятикратный чемпион мира по хоккею, член партии "Единая Россия" Владислав Третьяк наградил победителей соревнований по конкуру в рамках Международного пони-форума – одного из крупнейших турниров детского конного спорта в России, который проходит с 21 по 24 мая в конноспортивном клубе "Измайлово". Третьяк вручил награды спортсменам в возрастных категориях 6–8, 8–10 и 10–12 лет.



В форуме участвуют представители разных регионов России, а также зарубежных стран. Участники демонстрируют мастерство в нескольких дисциплинах: в программе – базовые элементы верховой езды и конкур с восемью препятствиями высотой до 60 сантиметров. Соревнования форума продолжатся: 24 мая на старт выйдут спортсмены возрастной категории 14–16 лет.



"Такие соревнования дают молодым спортсменам возможность показать уровень подготовки, получить турнирный опыт и увидеть уровень соперников из других регионов. В Москве для занятий конным спортом создана необходимая инфраструктура: работают порядка 30 конноспортивных комплексов и спортивных школ, где с детьми занимаются мастера спорта России и международного класса. Ежегодно в столице проходит более 150 турниров, чемпионатов и первенств, в которых участники могут попробовать свои силы и расти дальше", – отметил Третьяк.



Москва развивает инфраструктуру для конного спорта и культурных событий. На ВДНХ формируется Центр национальных конных традиций – проект Кремлевской школы верховой езды на базе исторического комплекса "Коневодство". Здесь уже работают демонстрационные конюшни, интерактивный "Музей лошади", конный театр и крытый манеж, который позволяет проводить тренировки, соревнования и зрелищные программы круглый год. Следующим этапом станет развитие исторического выводного круга: после модернизации он войдет в состав многофункциональной площадки для конных турниров, фестивалей, концертов и городских мероприятий. К 2030 году Центр национальных конных традиций намерен подтвердить статус школы национального конного искусства мирового уровня.



О форуме



Международный пони-форум проходит уже в восьмой раз, став крупнейшей площадкой для обмена опытом между тренерами, специалистами и конноспортивными клубами. В этом году в рамках форума также организованы мастер-классы, экскурсии по конной школе, а для специалистов – научно-практическая конференция по ветеринарии в пони-спорте.

