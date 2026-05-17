Новости спорта: россиянки Андреева и Шнайдер вышли в финал парного турнира в Риме

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в финал парного турнира в Риме. В финале они сыграют с испанкой Кристиной Букшей и американкой Николь Меликар.

FIFA готова предоставить Ирану гарантии безопасности перед чемпионатом мира, который летом пройдет в Канаде, Мексике и США. Ранее Тегеран выражал обеспокоенность из‑за напряженных отношений с Вашингтоном и просил перенести матчи в Мексику.

Немецкий боксер Виктор Юрк нокаутировал соперника в первые секунды боя. Его удар отправил колумбийца Эдвина Кастильо на настил, и тот не смог подняться.

