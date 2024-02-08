Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 февраля, 00:00

Спорт

Олимпийский чемпион Александр Поветкин провел мастер-класс по боксу для москвичей

Олимпийский чемпион Александр Поветкин провел мастер-класс по боксу для москвичей

"Интервью": Ирина Слуцкая – о развитии школы фигурного катания

Сергей Собянин пригласил отметить День зимних видов спорта в парках Москвы

Призер ОИ Ирина Слуцкая рассказала о совершенствовании техники фигурного катания

Призер ОИ Ирина Слуцкая рассказала о популярности катков в Москве

День зимних видов спорта отмечают 7 февраля в столице

Призер ОИ Ирина Слуцкая рассказала, как в России поддерживают интерес к фигурному катанию

Сергей Собянин рассказал о катках и лыжных трассах в парках Москвы

Москвичам рассказали, как провести День зимних видов спорта

Фигуристка Ирина Слуцкая заявила, что российских спортсменов ждут на международной арене

Олимпийский чемпион Александр Поветкин провел в Москве мастер-класс по боксу. Он встретился с волонтерами федерального избирательного штаба Владимира Путина и провел с активистами открытую тренировку.

Спортсмен объяснил, а потом наглядно показал, как правильно бить. Мастер-класс организовали в рамках Дня здоровья. Он прошел под лозунгом "Здоровая нация – сильная страна".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортвидеоЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика