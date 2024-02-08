Олимпийский чемпион Александр Поветкин провел мастер-класс по боксу для москвичей

Олимпийский чемпион Александр Поветкин провел в Москве мастер-класс по боксу. Он встретился с волонтерами федерального избирательного штаба Владимира Путина и провел с активистами открытую тренировку.

Спортсмен объяснил, а потом наглядно показал, как правильно бить. Мастер-класс организовали в рамках Дня здоровья. Он прошел под лозунгом "Здоровая нация – сильная страна".

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