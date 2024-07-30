В Москве возбудили уголовное дело после высадки инвалида из маршрутки в Люберцах

Следователи возбудили уголовное дело против водителя, который высадил женщину-инвалида из маршрутки. Она хотела оплатить проезд по социальной карте. Мужчина же в агрессивной форме потребовал заплатить наличными или переводом. Дело будет расследоваться по статье "Хулиганство".

В Дептрансе заявили, что маршрут № 1121 принадлежит частному перевозчику и эксплуатируется по нерегулируемым тарифам. Это значит, что он вправе самостоятельно устанавливать плату за проезд, виды льгот и количество льготных мест для пассажиров.

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