Мощная гроза ухудшила ситуацию с природными пожарами в Якутии

Мощная гроза в Якутии ухудшила ситуацию с природными пожарами. Об этом сообщает министерство экологии Республики.

Осадки, на которые в регионе так рассчитывали, не помогли, а только ухудшили ситуацию. Из-за молний и сильного ветра площадь пожаров заметно увеличилась.

На данный момент на территории Якутии более 20 очагов. В тушении участвуют 180 парашютистов-десантников Авиалесоохраны и десятки пожарных со спецтехникой.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.