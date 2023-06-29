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Мощная гроза ухудшила ситуацию с природными пожарами в Якутии

Мощная гроза ухудшила ситуацию с природными пожарами в Якутии

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Мощная гроза в Якутии ухудшила ситуацию с природными пожарами. Об этом сообщает министерство экологии Республики.

Осадки, на которые в регионе так рассчитывали, не помогли, а только ухудшили ситуацию. Из-за молний и сильного ветра площадь пожаров заметно увеличилась.

На данный момент на территории Якутии более 20 очагов. В тушении участвуют 180 парашютистов-десантников Авиалесоохраны и десятки пожарных со спецтехникой.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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