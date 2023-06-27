"Московский патруль": полиция задержала жителя Подмосковья за кражу ноутбука

Полиция задержала жителя Подмосковья за кражу ноутбука. Момент кражи запечатлели камеры видеонаблюдения столичного кафе.

На кадрах видно, как мужчина заменил технику, затем отсоединил зарядку, закрыл экран, обратил внимание на других посетителей и тут же отошел, словно ничего не произошло. Далее он вернулся и забрал с собой портативный компьютер.

Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ноутбук мужчина успел продать, а деньги – потратить. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.



