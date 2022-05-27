Спасатели локализовали пожар на юге Москвы

Распространение огня на складе на Котляковской улице удалось остановить. Площадь пожара составляет 350 квадратных метров. Об этом заявили спасатели.

О пожаре ранее сообщили очевидцы. Клубы черного дыма было видно сразу из нескольких районов столицы. На место происшествия вызывали вертолет.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.