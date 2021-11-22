Два автомобиля столкнулись вблизи станции МЦК "Лихоборы"

Автомобили такси и BMW столкнулись вблизи станции МЦК "Лихоборы". Они снесли дорожный знак и вылетели на тротуар. По словам очевидцев, есть пострадавшие.

На месте аварии работают медики и инспекторы ГИБДД. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

