В Одинцове скорая не смогла проехать на вызов из-за припаркованных машин

В одном из дворов Одинцова скорая не смогла проехать на вызов из-за неправильно припаркованных автомобилей. По словам фельдшеров, такое происходит достаточно часто.

Юрист Сергей Узденский уточнил, что вопрос привлечения водителей к ответственности за стихийную парковку во дворах имеет свою специфику. Дело в том, что большинство дворов не оборудованы ни разметкой, ни знаками "Стоянка запрещена". В этом случае говорить об ответственности водителей затруднительно, отметил специалист.

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