Новости мира: на юге США после удара молнии вспыхнули масштабные лесные пожары

На юге США после удара молнии вспыхнули масштабные лесные пожары. Огонь уже охватил тысячи гектаров. В Техасе он уничтожил железнодорожный мост, дома местных жителей и транспорт. Пламя распространяется быстро из-за сухой погоды и сильного ветра. В некоторых районах проводится эвакуация, работают пожарные службы.

Вулкан Килауэа на Гавайях снова проснулся. Из кратера вырывается фонтан лавы, а раскаленные потоки стекают по склонам. В небо поднимается столб пепла. По данным ученых, в районе сохраняется высокая сейсмическая активность, а земля продолжает деформироваться. Извержение набирает обороты. Жителям и туристам рекомендовано соблюдать осторожность .

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.