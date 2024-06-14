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14 июня, 19:45

Происшествия

Новости мира: самолет-амфибия частично затонул в Турции

Новости мира: самолет-амфибия частично затонул в Турции

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В Турции частично затонул самолет-амфибия, который участвовал в тушении природного пожара. ЧП произошло в провинции Мугла на озере Бафа. По предварительным данным, жесткая посадка об воду произошла из-за неисправности. Известно, что два пилота и технический специалист спасены.

Серия торнадо обрушилась на Китай за 14 июня. Кадрами разрушительной стихии делятся в соцсетях жители КНР. Известно, что в городе Цанчжоу зафиксировали серьезные разрушения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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