Новости мира: самолет-амфибия частично затонул в Турции

В Турции частично затонул самолет-амфибия, который участвовал в тушении природного пожара. ЧП произошло в провинции Мугла на озере Бафа. По предварительным данным, жесткая посадка об воду произошла из-за неисправности. Известно, что два пилота и технический специалист спасены.

Серия торнадо обрушилась на Китай за 14 июня. Кадрами разрушительной стихии делятся в соцсетях жители КНР. Известно, что в городе Цанчжоу зафиксировали серьезные разрушения.

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