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13 июля, 19:15

Происшествия

Акробат получил травму во время репетиции в Большом Московском цирке

Акробат получил травму во время репетиции в Большом Московском цирке

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В Большом Московском цирке акробат из Эфиопии неудачно приземлился с 6-метровой высоты. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе.

Все произошло на репетиции. Артист упал на страховочный мат. По словам гендиректора цирка Эдгарда Запашного, акробат исполнял сложный трюк, а другой артист не смог его подстраховать. Дежурный врач находилась в зрительном зале и уже через 5 секунд была рядом с пострадавшим.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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