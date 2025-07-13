Акробат получил травму во время репетиции в Большом Московском цирке

В Большом Московском цирке акробат из Эфиопии неудачно приземлился с 6-метровой высоты. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе.

Все произошло на репетиции. Артист упал на страховочный мат. По словам гендиректора цирка Эдгарда Запашного, акробат исполнял сложный трюк, а другой артист не смог его подстраховать. Дежурный врач находилась в зрительном зале и уже через 5 секунд была рядом с пострадавшим.

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