Турция выступила за передачу Крыма Украине при подписании мирного договора

Турция выступила за передачу Крыма Украине, если Москва и Киев подпишут мирный договор. Об этом говорил президент Реджеп Тайип Эрдоган на онлайн-форуме "Крымская платформа". Однако совсем недавно турецкий лидер заявлял о развитии сотрудничества с Россией, чем вызвал недовольство Запада.

Чем пригрозили Анкаре за связи с Москвой и как президенту Турции удается усидеть на двух стульях? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.