Премьер-министр Белоруссии заявил о нормализации ситуации в республике

Ситуация в Белоруссии практически нормализовалась, заявил премьер-министр республики Роман Головченко. По его словам, уже скоро страна может вернуться к привычной жизни.

"Я уверен, что белорусский народ быстро отторгнет все несвойственные для него черты. И мы в самое ближайшее время вернемся, да уже вернулись практически в ту ситуацию, к которой мы привыкли: спокойная безопасная комфортная жизнь для каждого гражданина нашей страны", – отметил он.

Сегодня в Минске оцеплено здание Следственного комитета. Там допрашивают участников Координационного совета оппозиции, сообщает агентство РИА Новости. По факту создания совета завели уголовное дело о попытке захвата власти.

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