Собянин отчитался о доходах за 2019 год

19:30
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Доходы Сергея Собянина по итогам 2019 года составили более 8,2 миллиона рублей, следует из декларации, опубликованной на портале мэра и правительства Москвы.
Согласно документам, в собственности мэра столицы имеется гараж площадью 26,8 квадратного метра, в пользовании – квартира площадью 308,1 квадратного метра.
В 2018 году доходы градоначальника составили 7,62 миллиона рублей. В 2017 году Сергей Собянин заработал 6,53 миллиона рублей.
В июне Собянин продлил срок представления сведений о доходах. Речь шла о представлении муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года.
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