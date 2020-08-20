Собянин отчитался о доходах за 2019 год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Доходы Сергея Собянина по итогам 2019 года составили более 8,2 миллиона рублей, следует из декларации, опубликованной на портале мэра и правительства Москвы.

Согласно документам, в собственности мэра столицы имеется гараж площадью 26,8 квадратного метра, в пользовании – квартира площадью 308,1 квадратного метра.

В 2018 году доходы градоначальника составили 7,62 миллиона рублей. В 2017 году Сергей Собянин заработал 6,53 миллиона рублей.

В июне Собянин продлил срок представления сведений о доходах. Речь шла о представлении муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года.