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Политика

Эксперт рассказал о современном вооружении ВС РФ

Эксперт рассказал о современном вооружении ВС РФ

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Во время спецоперации на Украине Россия еще и проверяет в боевой обстановке возможности новейших вооружений. Речь идет о гиперзвуковых ракетах, истребителях пятого поколения и дронах-камикадзе.

Заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков рассказал, что ВС РФ ввели в действие практически все современные образцы боевой техники, которая может быть применена в сухопутной войне. "Гвоздем программы" эксперт назвал ракетную систему "Калибр", которую применяют для ударов по военным объектам Украины. Сивков также рассказал, что российские бойцы используют и ракетную систему "Кинжал", которую уже эпизодически применяли в спецоперации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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