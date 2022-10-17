Эксперт рассказал о современном вооружении ВС РФ

Во время спецоперации на Украине Россия еще и проверяет в боевой обстановке возможности новейших вооружений. Речь идет о гиперзвуковых ракетах, истребителях пятого поколения и дронах-камикадзе.

Заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков рассказал, что ВС РФ ввели в действие практически все современные образцы боевой техники, которая может быть применена в сухопутной войне. "Гвоздем программы" эксперт назвал ракетную систему "Калибр", которую применяют для ударов по военным объектам Украины. Сивков также рассказал, что российские бойцы используют и ракетную систему "Кинжал", которую уже эпизодически применяли в спецоперации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

