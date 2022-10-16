Серию терактов предотвратили в Белоруссии – СМИ

Фото: ТАСС/Наталия Федосенко

В Белоруссии предотвратили серию терактов. Об этом сообщает телеканал Беларусь 1.

Правоохранители задержали несколько человек, которых завербовала организация BYPOL и "беглая оппозиция". Обвиняемые получали информацию о том, где взять зажигательные смеси, из специального чат-бота. Таким же способом им якобы передавали задачи по закладыванию бомб.

Замминистра внутренних дел Белоруссии Геннадий Казакевич назвал несостоявшиеся теракты инициативой западных спецслужб. По его словам, они щедро финансировали и продвигали свой план. Казакевич подчеркнул, что в последнее время этот проект предполагает насильственное свержение государственной власти в Белоруссии.

"Участники незаконных воинских формирований, в том числе в рамках этого проекта, проходят обучение на территории Польши и получают боевой опыт на территории Украины", – сказал Казакевич.

Он добавил, что участников проекта уверяли в абсолютной безопасности якобы из-за невозможности идентифицировать их личности.

"Белорусские правоохранители знают о замыслах наших противников, соответственно готовы быстро, жестко, а главное максимально эффективно отреагировать на любые проявления террористической или экстремистской угрозы", – предупредил Казакевич.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что в стране ввели режим повышенной террористической опасности. По его словам, именно из-за этого началась процедура развертывания союзной группировки войск, основу которой составляет армия Беларуси, а дополнение – российские бойцы.



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