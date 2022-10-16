В Белоруссию начала прибывать авиационная составляющая региональной группировки войск

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Авиационная составляющая региональной группировки войск начала прибывать в Белоруссию. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны страны.

Начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии Валерий Ревенко рассказал, что общая численность войска составит немного меньше, чем 9 тысяч человек. По его словам, передислокация займет несколько дней.

Ранее сообщалось, что в Белоруссию прибыли первые эшелоны с российскими военными из состава совместной группировки войск. До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия развернут совместную региональную группировку войск на западных границах Союзного государства. Формирование такой группировки уже начато по распоряжению белорусского лидера.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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