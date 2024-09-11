ВС РФ захватили в плен украинских военных во время контрнаступления в Курской области

Морские пехотинцы Черноморского флота во время контрнаступления в Курской области захватили в плен группу украинских штурмовиков из шести человек. По словам морпехов, у украинских военных не было при себе ни припасов, ни боекомплекта, они потеряли связь с подразделением и пытались отступить к своим. На данный момент бои в регионе продолжаются по всему фронту.

С момента атаки на Курскую область в столице открыты пункты сбора гуманитарной помощи для пострадавших жителей российского региона. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.