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11 сентября, 11:45

Политика

ВС РФ захватили в плен украинских военных во время контрнаступления в Курской области

ВС РФ захватили в плен украинских военных во время контрнаступления в Курской области

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Морские пехотинцы Черноморского флота во время контрнаступления в Курской области захватили в плен группу украинских штурмовиков из шести человек. По словам морпехов, у украинских военных не было при себе ни припасов, ни боекомплекта, они потеряли связь с подразделением и пытались отступить к своим. На данный момент бои в регионе продолжаются по всему фронту.

С момента атаки на Курскую область в столице открыты пункты сбора гуманитарной помощи для пострадавших жителей российского региона. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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