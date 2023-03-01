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Политика

Штурмовики группы "Вагнер" уничтожили БМП ВСУ в южных кварталах Артемовска

Штурмовики группы "Вагнер" уничтожили БМП ВСУ в южных кварталах Артемовска

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Штурмовики группы "Вагнер" уничтожили украинскую БМП в южных кварталах Артемовска. Боевую машину пехоты подбили из противотанкового гранатомета.

Как рассказали бойцы, экипаж БМП держал под огнем один из участков в частном секторе. Машина выезжала из укрытия, расстреливала боекомплект и снова скрывалась. Тогда "вагнеровцы" устроили засаду, подобравшись вплотную к домам, где находились украинские солдаты. И когда БМП снова выехала на огневую позицию, там ее уже ждали гранатометчики.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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