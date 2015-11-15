Столичные дороги расчищают 7,5 тысяч единиц техники

Синоптики предупреждают, что снегопад в Москве будет идти два дня. Осадки начались ночью, на улицах уже выросли пятисантиметровые сугробы. Столичные дороги расчищают около 7,5 тысяч единиц техники, сообщает телеканал "Москва 24".