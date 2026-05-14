Новости социального блока Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

12 мая отмечается Международный день медицинской сестры. Несмотря на "женское лицо" профессии, среди ее московских представителей – около тысячи мужчин. Почти 11 тысяч студентов учатся сестринскому делу в колледжах Москвы.

"Я хочу искренне поздравить всех медсестер и медбратьев Москвы с профессиональным праздником. Сестринское сообщество столицы – это почти 50 тысяч специалистов, чья профессия за последние годы стала заметно более сложной, ответственной и технологичной. И такая работа – далеко не только про профессиональные навыки. Она про высочайшую эмоциональную нагрузку, про максимальную включенность. Здесь нельзя работать в полсилы. Спасибо вам за то, что сохраняете милосердие, мотивируете и дарите пациентам свое тепло и передаете веру в победу над болезнью", – отметила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В открытых научно-практических конференциях для московских школьников в этому году приняли участие почти 50 тысяч учеников. Юные москвичи представили десятки тысяч оригинальных проектов в самых разных сферах. Победителями и призерами стали более 6 тысяч человек.