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Общество

Инспекторы ОАТИ усилили контроль за столичными крышами

Инспекторы ОАТИ усилили контроль за столичными крышами

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Инспекторы ОАТИ усилили контроль за столичными крышами. Проверяют качество их очистки от снега. Из-за нестабильной погоды и частых оттепелей, на кровлях образуются глыбы льда, которые, в случае падения, могут привести к серьезным травмам.

По правилам, все должно быть убрано в течение суток после прекращения снегопада. В пресс-службе ведомства напомнили о наказании для организаций, которые не следят за порядком на крышах. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

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