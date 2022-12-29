Российская кухня оказалась в рейтинге гастрономического гида Travel Atlas

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Россия заняла 58-е место в рейтинге кухонь мира гастрономического путеводителя Travel Atlas. Среди самых популярных блюд – пироги, пельмени, каша, блины, варенье, бефстроганов, медовик, голубцы, шашлык и оливье.

Пользователи также отметили эчпочмаки, элеши, аварские хинкали, буузы, строганину, а также кефир и икру.

В десятку мировых кухонь вошли итальянская, греческая, испанская, японская, индийская, мексиканская, турецкая, американская, французская и перуанская. Замкнули рейтинг кухни Исландии (91-е место), Канады (92-е место), Латвии (93-е место), Марокко (94-е место) и Норвегии (95-е место).

Ранее жители России назвали оливье и сельдь под шубой обязательными блюдами, которые должны быть на новогоднем столе. Из напитков были выбраны соки, газировка и минералка, а из спиртного – водка, коньяк, виски и ром.



"Доктор 24": оливье или селедка под шубой

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