Диетолог рассказала о наиболее вредном салате на новогоднем столе

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Диетолог Елена Соломатина объяснила, какой салат – селедка под шубой или оливье – представляет опасность для организма. При этом она указала, что оба этих блюда так или иначе не являются полезными, сообщает "Вечерняя Москва".

"И в оливье, и в селедке под шубой есть майонез. Однако если его сделать самостоятельно или разбавить каким-то натуральным йогуртом либо нежирной сметаной, то этот вред минимизируется", – заявила Соломатина.

По ее словам, селедка под шубой представляет меньшую опасность из-за наличия рыбы. Однако селедка не должна быть пересоленной. Рыба несет полезу для здоровья человека благодаря омеге-3 и жирным кислотам.

Между тем из-за слишком большого количества ингредиентов оливье можно назвать более вредным блюдом. Вместо колбасы Соломатина рекомендовала добавить мясо, курицу или краба. По ее мнению, вред оливье связан с тем, что организм человека не привык воспринимать такое количество ингредиентов. Ему тяжело переваривать одновременно яйца, мясо и овощи, считает она.

Ранее член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова рекомендовала не садиться за новогодний стол с пустым желудком. По ее словам, это поможет избежать чрезмерной нагрузки на орган.

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