Российские родители не одобрили детскую гипнотическую игру "Красная дверь, желтая дверь"

Детская игра "Красная дверь, желтая дверь" взволновала тысячи родителей в России. Подростки пытаются ввести друг друга в транс, а потом резко разбудить, чтобы не случилось ничего плохого.

В процессе игры один из участников – проводник – массирует виски другому, а тот лежит с закрытыми глазами и поднятыми руками и в определенный момент впадает в транс. При этом, если вовремя его не разбудить, похлопывая по лицу, он якобы больше не сможет вернуться в сознание.

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