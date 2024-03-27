В Центральном университете запустили второй поток обучения в магистратуре

В Центральном университете стартовал второй поток обучения студентов в магистратуре. Вуз получил большое количество заявок от абитуриентов осенью 2023 года, в связи с чем было принято решение запустить второй поток, на который приняли 62 человека из 10 тысяч желающих.

Чтобы попасть в магистратуру, нужно было пройти вступительные испытания по математике и программированию, а также техническое интервью, которое проверяет навыки нестандартного мышления. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.