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27 марта, 18:00

Общество

В Центральном университете запустили второй поток обучения в магистратуре

В Центральном университете запустили второй поток обучения в магистратуре

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В Центральном университете стартовал второй поток обучения студентов в магистратуре. Вуз получил большое количество заявок от абитуриентов осенью 2023 года, в связи с чем было принято решение запустить второй поток, на который приняли 62 человека из 10 тысяч желающих.

Чтобы попасть в магистратуру, нужно было пройти вступительные испытания по математике и программированию, а также техническое интервью, которое проверяет навыки нестандартного мышления. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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