В Москве открыли вечернюю школу "Водородной энергетики". Это совместный проект благотворительного фонда АФК "Система", Центра водородных технологий корпорации, а также МГТУ имени Н. Э. Баумана.

Школа позволит отобрать студентов для обучения в магистратуре по направлению "Водородная энергетика". АФК "Система" фактически с нуля формирует рынок водородных технологий в стране, включая подготовку специалистов в этой области. Поэтому корпорация сотрудничает с ведущими российскими университетами, одно из соглашений подписали с МГТУ.

По словам гендиректора Центра водородных технологий АФК "Система" Юрия Добровольского, направлению более 150 лет. Оно долго было не востребовано, но в связи с проблемами декарбонизации, экологии, четвертого перехода все больше технологий становятся водородными.

"Много лет не готовили кадры в этой отрасли, и вот АФК система вместе с "бауманкой" взялись за подготовку новых инженеров с новым образованием", – отметил Добровольский.

В свою очередь, президент БФ "Система" Лариса Пастухова отметила, что благотворительный фонд системы развивает проекты, которые направлены на обучение и поддержку молодых талантов.

"Особое внимание мы уделяем потенциальным молодым специалистам для высокотехнологичных отраслей. И в этом смысле сегодняшнее открытие вечерней школы по водороду, которая поможет отобрать магистрантов для профильной магистратуры является одним из примеров таких проектов", – сказала Пастухова.

В вечерней школы "Водородной энергетики" планируется готовить квалифицированных специалистов, а также разрабатывать современные образовательные программы. Кроме того, будут проводиться совместные прикладные исследования по использованию водородных технологий, просветительские мероприятия, в том числе открытый онлайн-урок.

Ранее президент АФК «Система» Тагир Ситдеков подписал соответствующее соглашение и с Международным институтом энергетической политики и дипломатии МГИМО. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

