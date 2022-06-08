МГПУ разработал специальное приложение для поступающих

Московский городской педагогический университет разработал для поступающих специальное мобильное приложение, где можно в режиме реального времени отслеживать свое место в рейтинге. Об этом на пресс-конференции сообщил проректор вуза. На мероприятии обсудили, какие отечественные программные продукты используют в учебном процессе.

Также на конференции говорили о приемной кампании и мерах поддержки талантливой молодежи. Например, победители и призеры олимпиады школьников, поступающие в этом году в МГПУ, могут рассчитывать на стипендию в 20 тысяч рублей. А абитуриентов со средним баллом ЕГЭ выше 92 ждет дополнительная стипендия в 10 тысяч рублей.

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