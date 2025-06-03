В Москве стартовал новый сезон стажировок на промпредприятиях

Новый сезон стажировок стартовал в особой экономической зоне "Технополис "Москва". Студенты ведущих вузов и колледжей проходят практику на площадках крупных промышленных компаний. Участники проекта "Техностажировка" получают возможность поработать с современными технологиями и включиться в реальные производственные процессы.

В этом году практика охватывает такие направления, как микроэлектроника, фармацевтика, станкостроение и IT. Молодые специалисты участвуют в создании цифровых аватаров, виртуальных стилистов, а также задействованы в разработке и сборке лазерного оборудования. За три года проект охватил более 65 компаний и свыше полутора тысяч студентов.

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