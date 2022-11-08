Лунное затмение достигло своего пика. В данный момент Луна полностью скрыта в тени Земли, она окрасилась в красновато-бурый оттенок и закрывает собой Уран.

Все это видно жителям Камчатки и другим восточным регионам России, где уже наступил вечер. Как рассказали в Московском планетарии, это уже второе лунное затмение в этом году, а первое было 16 мая. Кстати, это последнее полное лунное затмение до 2025 года.

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