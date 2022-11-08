Жители Дальнего Востока и Восточной Сибири 8 ноября увидят полное лунное затмение

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

8 ноября произойдет полное лунное затмение, сообщается на сайте Московского планетария.

В 13:16 по московскому времени Луна должна должна полностью погрузиться в земную тень, а в 13:59 наступит максимальная фаза затмения. В 14:42 Луна начнет выходить из земной тени и будет становиться ярче, а уже в 16:56 засияет в полную силу.

"От начала и до конца полную фазу затмения можно будет наблюдать на всем Дальнем Востоке, а также в Забайкалье, Северной и Восточной Сибири. В Центральной Сибири Луна будет восходить над горизонтом в начальных фазах затмения, а в Западной Сибири уже после его середины", – говорится в сообщении.

На Крайнем Севере и в европейской части России можно будет увидеть лишь самые заключительные фазы затмения, отметили в планетарии.

Кроме того, во время затмения Луна покроет планету Уран, что, по словам астрономов, будет заметно от Камчатки до Урала.

Ранее сообщалось, что жители Москвы смогут увидеть только финальную фазу полного лунного затмения, поскольку практически все время затмения Луна в столице будет находиться под горизонтом.



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