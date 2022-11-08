Эксперт рассказала, смогут ли москвичи увидеть полное лунное затмение 8 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Жители столицы 8 ноября не смогут увидеть полное затмение Луны. Об этом Москве 24 рассказала научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

Полное затмение Луны 8 ноября началось в 11:01 по московскому времени. По данным специалистов, астрономическое явление продлится до 17:56. При этом максимальная его фаза придется на 13:59. За 2022 год это второе лунное затмение после того, что произошло 16 мая.

По словам Рублевой, полное лунное затмение смогут увидеть только жители восточных регионов России.





Фаина Рублева научный директор Московского планетария К сожалению, в Москве полного затмения мы не увидим. У нас Луна почти все время будет находиться под горизонтом в этот момент.

Над горизонтом спутник Земли покажется только к концу полутеневых фаз затмения с 16:29 до 16:56. Однако даже это не позволит москвичам увидеть явление.

"Чтобы увидеть Луну, нужно, чтобы было ясное небо, а в Москве облачно. Но даже если небо расчистится, полутеневое затмение Луны – это не то явление, которое можно наблюдать ярко. Поэтому, к сожалению, мы будем лишены возможности понаблюдать за ним", – пояснила Рублева.

Во время затмения Луна постепенно будет входить в тень. Когда спутник Земли полностью погрузится в нее, то не исчезнет с неба, а станет темно-красного цвета, говорит эксперт.

"Жители регионов, где будет видно затмение, могут просто смотреть на Луну. Максимальная фаза будет в 13:59, когда она полностью погрузится в тень. Какое-то время Луна будет двигаться внутри тени и постепенно начнет выходить из нее. Когда она полностью выйдет, затмение закончится", – заключила специалист.

Ранее кандидат психологических наук Анастасия Лысакова объяснила, с чем связан страх солнечного затмения, который возникает у некоторых людей. По ее словам, на протяжении долгого времени человечество придавало этому событию мистическое значение. В результате такое отношение передавалось и будущему поколению.



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