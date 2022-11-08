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11:38

Наука

Эксперт рассказала, смогут ли москвичи увидеть полное лунное затмение 8 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Жители столицы 8 ноября не смогут увидеть полное затмение Луны. Об этом Москве 24 рассказала научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

Полное затмение Луны 8 ноября началось в 11:01 по московскому времени. По данным специалистов, астрономическое явление продлится до 17:56. При этом максимальная его фаза придется на 13:59. За 2022 год это второе лунное затмение после того, что произошло 16 мая.

По словам Рублевой, полное лунное затмение смогут увидеть только жители восточных регионов России.

К сожалению, в Москве полного затмения мы не увидим. У нас Луна почти все время будет находиться под горизонтом в этот момент.
Фаина Рублева
научный директор Московского планетария

Над горизонтом спутник Земли покажется только к концу полутеневых фаз затмения с 16:29 до 16:56. Однако даже это не позволит москвичам увидеть явление.

"Чтобы увидеть Луну, нужно, чтобы было ясное небо, а в Москве облачно. Но даже если небо расчистится, полутеневое затмение Луны – это не то явление, которое можно наблюдать ярко. Поэтому, к сожалению, мы будем лишены возможности понаблюдать за ним", – пояснила Рублева.

Во время затмения Луна постепенно будет входить в тень. Когда спутник Земли полностью погрузится в нее, то не исчезнет с неба, а станет темно-красного цвета, говорит эксперт.

"Жители регионов, где будет видно затмение, могут просто смотреть на Луну. Максимальная фаза будет в 13:59, когда она полностью погрузится в тень. Какое-то время Луна будет двигаться внутри тени и постепенно начнет выходить из нее. Когда она полностью выйдет, затмение закончится", – заключила специалист.

Ранее кандидат психологических наук Анастасия Лысакова объяснила, с чем связан страх солнечного затмения, который возникает у некоторых людей. По ее словам, на протяжении долгого времени человечество придавало этому событию мистическое значение. В результате такое отношение передавалось и будущему поколению.

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