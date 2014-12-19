Проезд в общественном транспорте Москвы может подорожать с 1 февраля

19 декабря 2014, 17:15
Все существующие льготы на проезд в общественном транспорте в будущем году сохранят, заявил в пятницу заместитель мэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов. Он рассказал, что увеличение стоимости будет постепенным. Наибольшую скидку на проезд по-прежнему сохранят для тех, кто покупает билет с максимальным количеством поездок.
"Инфляция у нас чуть больше 8%, но мы считаем, что стоимость билетов должна быть откорректирована выше, чем инфляция. И это будет не с 1 января, скорее всего с 1 февраля", - отметил заммэра.
Также Максим Ликсутов рассказал о режиме работы общественного транспорта в новогодние праздники. Метрополитен продлит свою работу до двух часов ночи, некоторые маршруты автобусов и троллейбусов будут ходить до трех. Тем, кто планирует перемещаться на личном авто, нужно иметь в виду, что некоторые улицы для машин закроют. Больше всего ограничений будет на Тверской, также затрудения ждут на Моховой, Охотном Ряду, Петровке и Ильинке. Закроют участки Театрального, Рахмановского переулков, Москворецкой и Кремлевской набережных, передает телеканал "Москва 24".
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