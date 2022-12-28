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Собянин открыл скоропомощной корпус ГКБ имени Вересаева

Собянин открыл скоропомощной корпус ГКБ имени Вересаева

Собянин открыл новый скоропомощной стационарный корпус ГКБ им Вересаева

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Сергей Собянин открыл первый из шести запланированных скоропомощных корпусов Москвы в больнице имени Вересаева. Теперь там есть высококлассная команда врачей, современное оборудование. Кроме того, все устроено так, чтобы не терять время при спасении экстренных пациентов.

В особо сложных случаях медики смогут проводить даже телемедицинский консилиум с участием ведущих специалистов-реаниматологов. Сколько срочных пациентов сможет принимать такой корпус в сутки?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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