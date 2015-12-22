Запущена эстакада на развязке МКАД и Можайского шоссе

В столице завершилась реконструкция транспортной развязки МКАД и Можайского шоссе. Движение по новой эстакаде открыл Сергей Собянин, передает телеканал "Москва 24".

Мэр подчеркнул, что реконструкция развязки является заключительным этапом модернизации Можайского шоссе, а также частью более широкого проекта по преобразованию федеральной трассы М1.

"Сегодня запускается последняя эстакада с внутренней стороны МКАД в область, всего построено 14,5 километров дорог, эстакад, путепроводов – очень нужные и важные объекты. Этим мы завершили реконструкцию Можайского шоссе", – рассказал Сергей Собянин.

Проект реконструкции транспортной развязки на пересечении МКАД и Можайского шоссе включает в себя четыре эстакады, два путепровода на дублерах, боковые проезды, скоростные полосы. Кроме того, там появились направленные правоповоротные съезды. Для пешеходов в рамках проекта открыли два надземных перехода через МКАД и через Минское шоссе и один подземный – через Можайское шоссе.