Автобусы до столичных кладбищ запустят в Вербное воскресенье

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 декабря 2015, 12:15

Мэр Москвы

Запущена эстакада на развязке МКАД и Можайского шоссе

Запущена эстакада на развязке МКАД и Можайского шоссе

Пропускная способность на развязке с Ленинским проспектом увеличилась

Запущено движение по новой развязке МКАД с Ленинским проспектом

За два года в столице снесут 155 пятиэтажек

В Москве начался фестиваль "Путешествие в Рождество"

"Москва сегодня": Собянин открыл фестиваль "Путешествие в Рождество"

В Москве стартовал новогодний фестиваль "Путешествие в Рождество"

В Москве завершили четырехлетний ремонт роддома при ГКБ №52

На северо-западе столицы открылся роддом после капремонта

"Москва сегодня": Программа сноса пятиэтажек выполнена на 90%

В столице завершилась реконструкция транспортной развязки МКАД и Можайского шоссе. Движение по новой эстакаде открыл Сергей Собянин, передает телеканал "Москва 24".

Мэр подчеркнул, что реконструкция развязки является заключительным этапом модернизации Можайского шоссе, а также частью более широкого проекта по преобразованию федеральной трассы М1.

"Сегодня запускается последняя эстакада с внутренней стороны МКАД в область, всего построено 14,5 километров дорог, эстакад, путепроводов – очень нужные и важные объекты. Этим мы завершили реконструкцию Можайского шоссе", – рассказал Сергей Собянин.

Проект реконструкции транспортной развязки на пересечении МКАД и Можайского шоссе включает в себя четыре эстакады, два путепровода на дублерах, боковые проезды, скоростные полосы. Кроме того, там появились направленные правоповоротные съезды. Для пешеходов в рамках проекта открыли два надземных перехода через МКАД и через Минское шоссе и один подземный – через Можайское шоссе.
Сюжет: Реконструкция вылетных магистралей: итоги и планы
мэр Москвы развязки новости стройкомплекс Москвы Можайское шоссе Ксения Седунова Сергей Собянин строительство и реконструкция Владимир Власов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика