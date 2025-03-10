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10 марта, 08:45

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Сергей Собянин сообщил о запуске проекта "Город обсуждает московский спорт"

Сергей Собянин сообщил о запуске проекта "Город обсуждает московский спорт"

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Москвичи смогут стать соавторами концепции развития спорта в столице. На платформе "Город идей" стартует уникальный проект "Город обсуждает Московский спорт". О том, как будет работать проект, в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Идеи будут приниматься до 25 марта по четырем тематическим направлениям: спортивная инфраструктура, спортивные фестивали в городе, спортивные трансляции и усовершенствование работы портала "Московский спорт". Идеи, которые получат наибольшую поддержку, будут реализованы департаментом спорта города.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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