В Москве проходит II Московский урбанистический форум

В эти минуты в Манеже открываются площадки Второго урбанистического форума "Мегаполис в масштабе человека". Российские и иностранные эксперты обсуждают будущее крупнейших городов-лидеров, в том числе Москвы. Главная тема - качество жизни горожан.

Политики, строители, архитекторы, дизайнеры и экономисты будут высказывать предложения о том, как сделать города комфортными для жителей. Главная цель - выработать практические подходы для превращения Москвы в гармоничный и удобный город для людей. Современные тенденции таковы, что здоровье и безопасность граждан - ключевые качества, определяющие конкурентоспособность городов.

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