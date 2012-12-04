Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 декабря 2012, 13:10

Мэр Москвы

В Москве проходит II Московский урбанистический форум

В Москве проходит II Московский урбанистический форум

Собянин выступил на открытии Московского урбанистического форума

Выставка самолетов открылась в Манеже

В Москве открылась выставка-форум "Православная Русь"

"Интервью": арт-директор "Столицы" Марина Лошак

Десятый Венский бал в Москве

В эти минуты в Манеже открываются площадки Второго урбанистического форума "Мегаполис в масштабе человека". Российские и иностранные эксперты обсуждают будущее крупнейших городов-лидеров, в том числе Москвы. Главная тема - качество жизни горожан.

Политики, строители, архитекторы, дизайнеры и экономисты будут высказывать предложения о том, как сделать города комфортными для жителей. Главная цель - выработать практические подходы для превращения Москвы в гармоничный и удобный город для людей. Современные тенденции таковы, что здоровье и безопасность граждан - ключевые качества, определяющие конкурентоспособность городов.

Подробности - в этом новостном сюжете.
манеж Андрей Литвинов Денис Елаховский Марина Сезина новости форум Сергей Собянин
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика