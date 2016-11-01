Задержаны подозреваемые в угоне автомобиля в Московской области

В Московской области двое мужчин похитили со стоянки автомобиль. Машину подозреваемых быстро обнаружили сотрудники правоохранительных органов. В багажнике нашли колеса, радиатор, коллектор и другое оборудование, снятое с угнанного автомобиля. По информации следствия, предполагаемые преступники уже успели распилить на части и сдать на металлолом похищенную машину. Они хотели продать оставшиеся детали, когда их арестовали. Теперь задержанным грозит до 5 лет лишения свободы. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража", сообщает телеканал "Москва 24".