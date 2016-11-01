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Новости

01 ноября 2016, 08:45

Происшествия

Задержаны подозреваемые в угоне автомобиля в Московской области

Задержаны подозреваемые в угоне автомобиля в Московской области

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В Московской области двое мужчин похитили со стоянки автомобиль. Машину подозреваемых быстро обнаружили сотрудники правоохранительных органов. В багажнике нашли колеса, радиатор, коллектор и другое оборудование, снятое с угнанного автомобиля. По информации следствия, предполагаемые преступники уже успели распилить на части и сдать на металлолом похищенную машину. Они хотели продать оставшиеся детали, когда их арестовали. Теперь задержанным грозит до 5 лет лишения свободы. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража", сообщает телеканал "Москва 24".
криминал Иван Базанов новости Светлана Милорадова угон автомобилей
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