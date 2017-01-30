"Москва гид": российские планы на космос

В России утвердили Федеральную космическую программу до 2025 года. Планируются запуски аппаратов к Марсу и Луне. А отечественная компания "Космо Курс" в рамках фонда Сколково собирается отправлять туристов в космос. Для этого она создает космический комплекс, который будет состоять из многоразовой ракеты-носителя и такого же космического аппарата. Сегодня с уверенностью можно сказать, что у человечества вернулся интерес к освоению дальних планет.

Программы по освоению космоса: