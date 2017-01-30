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30 января 2017, 14:58

Общество

"Москва гид": российские планы на космос

"Москва гид": российские планы на космос

Встреча с космонавтом-испытателем Анатолием Иванишиным

Falcon 9 со спутниками на борту стартовала в Калифорнии

Американские астронавты совершают первый в новом году выход в космос

Четыре обломка космического корабля "Прогресс" обнаружили в Туве

Как устроена жизнь на Международной космической станции

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"Москва гид": Немного о черных дырах

Космический модуль "Филы" спустился на поверхность кометы

Новый экипаж полетел на МКС на улучшенной версии корабля "Союз"

В России утвердили Федеральную космическую программу до 2025 года. Планируются запуски аппаратов к Марсу и Луне. А отечественная компания "Космо Курс" в рамках фонда Сколково собирается отправлять туристов в космос. Для этого она создает космический комплекс, который будет состоять из многоразовой ракеты-носителя и такого же космического аппарата. Сегодня с уверенностью можно сказать, что у человечества вернулся интерес к освоению дальних планет.

Программы по освоению космоса:

  • Марсианская программа
  • Лунная программа
  • Частная космонавтика
Сюжет: Москва гид: виртуальные экскурсии по столице
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