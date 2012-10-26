"Интервью": Александр Дидоборщ об экономии электроэнергии

В Москве завершилась эпоха очередей на установку электросчетчиков. Весь спектр услуг по энергоснабжению теперь доступен дистанционно. Чем отличается многотарифный счетчик электроэнергии от обыкновенного; как сэкономить при оплате услуг и обнаружить утечку тепла из дома, расскажет заместитель директора ОАО "Мосэнергосбыт" по работе с клиентами Александр Дидоборщ.