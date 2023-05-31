Жителям столицы рассказали о развитии "Технополиса "Москва"

"Технополис "Москва" продолжает активно развиваться. Только за 2022 год он дал москвичам около двух тысяч новых рабочих мест. Наряду с этим предприятия привлекают и серьезные инвестиции.

Так, за прошлый год резиденты "Технополиса" привлекли порядка 30 миллиардов рублей инвестиций. Всего же с 2005 года высокотехнологичные компании вложили более 120 миллиардов рублей инвестиций.

В каких направлениях работают компании? И над какими новейшими разработками трудятся специалисты кластера? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.