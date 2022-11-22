Москвичам рассказали, когда откроется каток на Красной площади

До открытия одного из самых популярных катков Москвы – на Красной площади – осталась неделя. Работы по монтажу идут полным ходом

В этом сезоне дизайнеры предложили оформить ГУМ-Каток и ГУМ-Ярмарку в стилистике Гжели. Подарки и сувениры, которые появятся в продаже, будут украшены этой росписью. Там же посетители смогут купить елочные игрушки, варежки, а также товары русского народного промысла.

Взрослый билет на каток в будние дни будет стоить 600 рублей, а детский – 300 рублей. В праздничные и выходные он будет дороже на 100 рублей.

А уже 25 ноября откроется главный каток страны на ВДНХ. В этом сезоне организаторы обещают мастер-классы для детей по фигурному катанию и хоккею. Кроме того, по всей в Москве в этом году откроются почти 1,5 тысячи катков, они расположатся во дворах, парках и природных территориях.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.