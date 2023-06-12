Технопарк "Калибр" стал одной из крупнейших площадок промышленности в Москве

Столичный технопарк "Калибр" – это почти 100 тысяч квадратных метров для обкатки высокотехнологичных идей. Предприниматели создают инновационные образцы, тестируют их и при удачных испытаниях запускают в производство.

На этой площадке собирают беспилотные электротранспортеры, набивают цифровой рисунок на ткань и шьют зимнюю одежду. Подробнее о том, как удалось пережить пандемию и увеличить спрос, в эфире телеканала Москва 24.