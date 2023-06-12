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Технопарк "Калибр" стал одной из крупнейших площадок промышленности в Москве

Технопарк "Калибр" стал одной из крупнейших площадок промышленности в Москве

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Столичный технопарк "Калибр" – это почти 100 тысяч квадратных метров для обкатки высокотехнологичных идей. Предприниматели создают инновационные образцы, тестируют их и при удачных испытаниях запускают в производство.

На этой площадке собирают беспилотные электротранспортеры, набивают цифровой рисунок на ткань и шьют зимнюю одежду. Подробнее о том, как удалось пережить пандемию и увеличить спрос, в эфире телеканала Москва 24.

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