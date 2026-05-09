Пешие колонны прошли по Красной площади на параде Победы

На Красной площади прошел парад Победы в честь 81 годовщины Победы в Великой Отечественной войне. По брусчатке прошли пешие колонны офицеров и курсантов высших военных учебных заведений.

Парад принимал министр обороны России Андрей Белоусов, который поздравил участников с праздником. В строю находились исторические роты и современные подразделения. Перед началом парада военнослужащие исполняли строевые песни.

