Парад Победы завершился на Красной площади в Москве

Парад Победы на Красной площади в Москве завершился. Он был посвящен 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В этом году в параде не участвовали военная техника и парадные расчеты суворовских, нахимовского училищ и кадетских корпусов.

Парадом впервые командовал главнокомандующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил России Андрей Мордвичев. На открытом представительском автомобиле на Красную площадь выехал министр обороны России Андрей Белоусов совместно с Мордвичевым.

