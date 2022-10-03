"Интервью": Елизавета Лихачева – об эволюции архитектурных стилей Москвы

Директор Государственного музея архитектуры имени А. В. Щусева рассказала, какую эволюцию прошли архитектурные стили столицы.

Почему стало модным превращать промышленные и транспортные здания в культурные центры? Какие проекты являются квинтэссенцией современного облика Москвы? Подробнее об этом – в программе "Интервью".